Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. Švjontek je treća teniserka sveta, dok se Bejlek nalazi na 35. mestu WTA liste.



Švjontek će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između Poljakinje Magde Linet i Letonke Jelene Ostapenko.

Plasman u treće kolo izborila je i Belinda Benčić iz Švajcarske, koja je danas u drugom kolu savladala Amerikanku Kejti Mekneli 6:4, 6:0. Benčić će se u trećem kolu sastati sa Amerikankom Pejton Stirns, koja je bila bolja od Ukrajinke Darije Snigur 6:4, 6:0.

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u treće kolo, pošto je pobedila Kejtlin Kevedo iz Španije 6:0, 6:4. Svitolina će trećem kolu igrati protiv nemačke teniserke Tamara Korpač, koja je nadigrala Kineskinju Ksinju Vang 6:2, 2:6, 6:3.

Plasman u treće kolo kolo izborila je i Viktorija Golubić iz Švajcarske, koja je bila bolja od Amerikanke Alisije Parks 6:2, 6:2. Golubić će se u narednoj fazi takmičenja sastati sa pobednicom duela Marta Kostjuk (Ukrajina) - Kejti Volinec (SAD).