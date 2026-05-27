Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina ostao je bez trenera usred Rolan Garosa.

Fokina je eliminisan u drugom kolu od Argentinca Tijaga Tirantea, a na tribinama nije bilo njegovog trenera Marijana Puerte.

Kako javlja "Marka", saradnja između Španca i argentinskog stručnjaka završena je upravo u Parizu.

Davidovič je izneo ozbiljne optužbe na račun bivšeg trenera.

- Blokirao je mene i moju suprugu na telefonu. Mislio sam da je dobra osoba, ali nije prvi put da ovo radi igračima.

On je objasnio i kako je došlo do prekida saradnje tokom turnira.

- Poslao mi je veoma dugu poruku u nedelju, posle prvog meča protiv Džumhura, u kojoj je rekao da ne želi da nastavi saradnju. Nije rekao ništa ostatku tima i odleteo je u Majami. Kasnije sam saznao da je to već radio i drugim igračima ranije. Izgleda da je to za njega normalno. Izneverio nas je kao osoba, ali neću da ga jurim. On je odlučio da ode, bar do kraja turnira. To nije moj problem, on je odrasla osoba i donosi svoje odluke.

- Nikada nismo imali sukob, sve je bilo normalno. Blokirao je mene i moju suprugu, i ništa me više ne može iznenaditi - dodao je teniser iz Fuenhirole, koji živi u Monte Karlu.

Kada govori o tome da je kasnije saznao da slična iskustva imaju i drugi igrači, Davidovič se pozvao na Amerikanca Brendona Nakašimu i srpskog tenisera Lasla Đerae, koji su, kako navodi, ranije imali slične situacije.