Kecmanovića je u drugom kolu pobedio Portugalac Nuno Boržes sa 3:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Miša je odlično otvorio meč, odmah napravio brejk i lako došao do seta. A, onda kolaps. Kecmanović se potpuno ugasio i Boržes je lako dobio sledeća tri seta.

Nuno brzo pravi brejk u drugom setu, a zatim u finišu još jednom oduzima servis srpskom teniseru i stiže do izjednačenja.

U trećem setu je na terenu postojao samo jedan teniser, bio je to Boržes. Sličan scenario viđen je i u četvrtom. Ekspresno je Portugalac poveo sa 4:0 i rutinski priveo posao kraju.

Nuno će u trećem kolu igrati protiv Andreja Rubljova.