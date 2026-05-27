"OAKA Arena" je bila domaćin završnog turnira Evrolige. Na njemu se nije našao zvanični domaćin ove hale, ekipa Panatinaikosa, ali se najveći rival "zelenih" okitio titulom Evrolige baš u toj dvorani.

Olimpijakos je bio bolji od Real Madrida u finalu elitnog evropskog takmičenja, te je tako stigao do četvrti titule Evrolige.

Pristalice ekipe iz Pireja su bile znatno brojnije od španskih navijača. Zvanična brojka navijača na finalu bila je 18.000, a bar 15.000 su bili navijači Olimpijakosa.

Panatinaikos nije uspeo da se plasira na Fajnal-for i tako odmeri snage sa velikim rivalom. Međutim, "zeleni" nisu ostali dužni i oglasili su se na društvenim mrežama.

- Proces dezinfekcije i biološkog čišćenja u prostorijama i na tribinama 'OAKA Arene' je završen tako da su spremni da ponovo dočekaju navijače Panatinaikosa - stoji u saopštenju kluba uz fotografije ljudi kako u zaštitnim odelima sprovode dezinfekciju.