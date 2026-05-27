Italijanski stručnjak Mauricio Sari nije više trener fudbalera Lacija, saopštio je danas rimski klub.

Kako je saopšteno iz Lacija, sporazumno je raskinut ugovor sa 67-godišnjim Sarijem, kao i sa svim članovima njegovog stručnog štaba.

Sariju je prethodna sezona bila drugi mandat na klupi Lacija, prethodno je rimski klub vodio od 2021. do 2024.

Lacio je prethodnu sezonu okončao na devetom mestu Serije A i neće igrati u Evropi naredne jeseni.

Mauricio Sari je tokom svoje trenerske karijere vodio veliki broj klubova, a tu se posebno ističu Napoli, Juventus i Čelsi. Sa londonskim "plavcima" je 2019. osvojio Ligu Evrope, dok je sa torinskom "starom damom" godinu dana kasnije stigao do titule šampiona Italije, koja je ujedno poslednja za Juventus.