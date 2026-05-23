U utakmici poslednjeg, 38. kola italijanske Serije A, Lacio je večeras na polupraznom ''Olimpiku'' savladao poslednjeplasiranu Pizu, rezultatom 2:1.

Ovaj meč nije imao takmičarski značaj, jer će Lacio sezonu završiti u sredini tabele, a Piza se kao poslednjeplasirana vraća u Seriju B.

Gosti su poveli u 23. minutu posle lepe akcije po desnoj strani, odakle je Ebišer odlično centrirao, a Moreo udarcem glavom sa ivice peterca poslao loptu pod prečku - 0:1.

Deset minuta kasnije Rimljani su izjednačili, kada je Dele-Baširu sjajno primio loptu na ivici šesnaresterca, u okretu se oslobodio protivničkog igrača i poslao loptu u donji levi ugao gola golmana Šempera - 1:1.

Samo dva minuta kasnije preokret ''nebeskoplavima'' doneo je veteran Pedro Rodrigez koji je posle duplog pasa sa Noslinom uputio precizan udarac sa ivice šesnaesterca u donji desni ugao za konačnih 2:1.

Pedro je na terenu proveo 60 minuta, a pri izlasku iz igre je ovacijama pozdravljen od strane domaćih navijača, s obzirom da mu je ovo bio oproštajni meč u dresu Lacija.