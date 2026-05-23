Večeras su otklonjene i poslednje takmičarske dileme kada je u pitanju situacija u španskoj Primeri.

Osim Ovijeda, u Segundu se ovog leta sele i Đirona i Maljorka, Katalonci su remizirali sa Elćeom 1:1, dok ostrvljanima ni ubedljiv trijumf nad Ovijedom nije pomogao da opstanu u eliti.

Jasnija je i situacija kada su u pitanju evropska takmičenja, u Ligu Evrope će Selta iz Viga nakon minimalnog trijumfa nad Seviljom, a svoje mesto u Ligi konferencija pronašao je Hetafe koji je identičnim rezultatom savladao Osasunu koja je, uprkos tome, opstala u Primeri.

Pored kluba iz Pamplone, provukao se i Levante koji je bez obzira na poraz od Betisa u Sevilji od 2:1 sačuvao prvoligaški status.

Rajo Valjekano je okrenuo Alaves u gostima sa 2:1, Valensija je trijumfom od 3:1 iznenadila Barselonu od koje se Robert Levandovski oprostio golom, ali su Rajo i Valensija ipak ostali bez Evrope.

Meč bez većeg takmičarskog značaja odigrali su Espanjol i Real Sosijedad, Baski će zbog osvojenog Kupa kralja igrati u Ligi Evrope.

Real se u Madridu oprostio od Danija Karvahala koji napušta klub po isteku ugovora, a poražen je Atletik Bilbao sa 4:2.

Poslednji meč u sezoni 2025-2026 španske Primere na programu je u nedelju od 21 sat kada će Viljareal ugostiti Atletiko Madrid.