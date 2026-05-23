Na stadionu u Humskoj pojavio se Rikardo Gomeš, jedan od najboljih stranaca u istoriji Partizana, koji je posle imao hvalospeve za svog prijatelja Natha.

- Osećaj je uvek kao i prvi put, sjajno je biti ovde. Nisam mogao da prisustvujem utakmici, ali bar sam stigao posle i uspeo da budem deo ovog dana koji je poseban za njega. Zaslužio je sve ovo, kao fenomenalan igrač i čovek. Imamo sjajan odnos, smatram da sam morao da budem ovde danas - rekao je Gomeš, pa dodao:

- Pisao mi je pre oko mesec dana i pozvao me, tada nisam znao da li ću moći da dođem. Naravno, planirao sam sve, ali nisam želeo ništa da mu otkrivam. Nemam reči da opišem Natha, od prvog dana smo stvorili posebnu vezu na terenu i van njega. Naše porodice su postale bliske. On je moj najbolji prijatelj iz fudbala. Ovo što sam danas uradio je ništa, samo sam želeo da budem tu za njega.