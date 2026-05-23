Bajern Minhen je po 21. put u klupskoj istoriji postao osvajač nemačkog kupa.

Oni su u subotu uveče savladali Štutgart rezultatom 3:0 i ispisali nove stranice bogate istorije obradovavši navijače širom planete.

Heroj ovog trijumfa nije bio niko drugi do engleski reprezentativac Hari Kejn, koji je i ovoga puta bio dvostruki strelac.

Dakle, pošto je prvo poluvreme završeno bez postignutih golova, bilo je jasno da na pozornicu treba izaći kada su svetla najjača, a to je uradio upravo Kejn.

On je u 55. minutu načeo ekipu Štutgarta postigavši vodeći gol, a "tačku na i" stavio je u 81. minutu.

Ipak, to nije bilo sve.

Sudija je odlučio da produži utakmicu za neverovatnih sedam minuta i to je Bajern iskoristio na najbolji mogući način.

Pošto nismo bili sigurni da će sa 2:0 osvojiti kup, dobili su i penal. Kejn je preuzeo odgovornost i došao do het-trika kojim je ovekovečio ovaj trenutak.

Na ovaj način je Bajern po 21. put došao do ovog trofeja, a Štutgart ostao "praznih ruku".