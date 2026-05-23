Odluka će pasti u poslednjem kolu, dok se oglasilo i samo takmičenje Serije A.

Naime, na sajtu su proglasili i osvajače individualnih nagrada za tekuću sezonu, a jedna je otišla u ruke srpskog golmana koji brani za Romu. Radi se o Miletu Svilaru.

Relativno mladi golman, Mile Svilar koji ima 26 godina i trentuno vredi preko 34 miliona evra iza sebe ima jednu sjajnu sezonu. On je u prvenstvu Italije branio na 37 utakmica, a čak 17 puta je sačuvao mrežu netaknutom.

Upravo zbog toga je Svilar i proglašen golmanom godine.

Inače, Mile Svilar je prethodne sezone na 38 utakmica uspeo 16 puta da sačuva mrežu.

Kad je reč o Svilaru, on je Srbin, bio je pozivan u reprezentaciju Srbije, da bi nedavno odbio isto. Sada je pravo pitanje i da li se predomislio, te, da li Veljko Paunović može da ga ubedi da ipak brani za Orlove.