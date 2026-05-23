Fubdaleri Partizana igraju meč protiv Radnika iz Surdulice u Humskoj i to će biti ujedno i kraj takmičarske sezone za crno-bele.

Ipak, ovaj meč će ipak ostati upamćen u srcima navijača Partizana, ali i Bibrasa Natha, kojem je ovo poslednji meč u dresu Partizana, ali i poslednji u karijeri.

Izraelac je rešio da "okaši kopačke o klin".

Iako je već ranije bilo poznato da će izraelski vezista na kraju sezone napustiti klub, on je doneo odluku da upravo ovaj duel bude njegov poslednji u karijeri, čime se spušta zavesa na jedno od najdužih i najprepoznatljivijih stranih poglavlja u istoriji Partizana.

Tokom sedam godina u crno-belom dresu, Natho je često bio svetla tačka u godinama bez trofeja i rezultatskih uspona kakve navijači očekuju od kluba iz Humske. Iako nije uspeo da dođe do pehara, njegov učinak, profesionalizam i uticaj na igru ostavili su dubok trag među "grobarima", koji su ga godinama prepoznavali kao jednog od ključnih igrača tima.

Izlazak na teren Natha pre početka utakmice je bio izuzetno emotivan.

U emotivnoj poruci pred oproštaj, Natho je sumirao svoje fudbalsko putovanje i vezu sa klubom i navijačima.

-Ponekad u životu sve ispadne baš onako kako si želeo. Ponekad se sve raspadne. Oduvek je bilo i uvek će biti crno-belo. Posle 20 godina, više od 500 utakmica, stotina golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali mogu ponosno da kažem da sam se i u ovim teškim vremenima uvek časno borio za Partizan. Ovaj stadion je postao moj dom, a Partizan deo moje porodice. Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici kao fudbaler želim svakog od vas da pogledam u oči. Želim da vam zahvalim za ljubav i podršku koju ste mi pružali svih ovih godina. Poslednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom poslednjem plesu - poručio je Natho.