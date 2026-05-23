Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Aleksej Nedeljković sa 25 poena. Novak Pavlović je postigao 18 poena, dok je Luka Živojinović ubacio 13.

U redovima Žalgirisa po 20 poena postigli su Dovidas Jakstonis i Nojus Mistautas.

U drugom meču trećeg kola grupe B od 15.45 časova sastaće se Barselona i ekipa Next Gen 3SSB.

Barselona i Next Gen 3SSB imaju po dve pobede u grupi B, Žalgiris ima jednu, dok je Zvezda takmičenje završila bez trijumfa.

Real Madrid je kao pobednik grupe A izborio finale juniorske Evrolige.