Oklahoma je tako vratila brejk i sada vodi 2:1 u seriji.

Ponovo je Tandere predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa dabl-dabl učinkom (26 poena i 12 asistencija), ali verovatno ključan i za protivnika neočekivan doprinos, dobili su sa klupe.

Džared Mekejn je ubacio 24 poena, što je njegova druga najefikasnija partija od početka sezone. Napromašivao se sa distance (2/10), ali pri šutu za dva poena bio je skoro nepogrešiv - 8/11.

Uz mnogo precizniji šut i racionalniju potrošnju lopti, 18 poena je upisao Džejlen Vilijams, uz pet skokova i samo dva promašaja iz igre - 5/7 (5/6 za tri, 0/1 za dva poena).

Kada se pridoda i dvocifren učinak Aleksa Karuza (15 poena), igrači sa klupe Oklahome ubacili su zbirno čak 73 poena, naspram svega 23 poena rezervista San Antonija.

Sparse je ponovo predvodio Viktor Vembanjama sa 26 poena (šut iz igre 8/15) i četiri uhvaćene lopte. Pratio ga je Devin Vasel sa 20 poena i sedam skokova, dok je 15 poena ubacio Diaron Foks, uz sedam skokova i šest asistencija.

Četvrti meč u seriji na programu je u ponedeljak od 2.00 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a domaćin će ponovo biti San Antonio.