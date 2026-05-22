Ipak, uprkos kritikama i promenljivim partijama, on ne krije želju da ostane u Beogradu.

U razgovoru za "Meridian Sport", Batler je jasno poručio da bi voleo da i u narednoj sezoni nosi crveno-beli dres.

-Voleo bih da ostanem i sledeće sezone. Zaista sam uživao u Beogradu, ljudi su me sjajno prihvatili i pokazali mi mnogo poštovanja i ljubavi. Naravno, tokom leta ću sagledati sve opcije koje budem imao, ali moja želja je da ostanem ovde - rekao je Batler.

Ipak, sezona nije donela željene rezultate ni na timskom planu. Posebno bolan detalj za navijače Zvezde ostaje dominacija večitog rivala, pošto je Partizan ostvario četvrtu uzastopnu pobedu u međusobnim duelima.

Govoreći o tim susretima, Batler je iskreno priznao da nema jasno objašnjenje za takav odnos snaga na parketu.

-Iskreno, teško mi je da objasnim zbog čega je tako. Imao sam utisak da nas nijednog trenutka nisu doživeli kao ozbiljnu pretnju. Čak i kada smo igrali agresivno i sa mnogo energije, nismo uspevali da ih poremetimo niti da im poljuljamo samopouzdanje. Upravo me to najviše frustrira, jer su tokom cele sezone protiv nas delovali sigurno i potpuno pod kontrolom - istakao je plejmejker Zvezde.

Nakon završetka sezone dodatnu pažnju izazvale su i izjave Čime Monekea o problemima u svlačionici i oscilacijama u igri.

Batler, međutim, smatra da ne postoji jedan konkretan trenutak koji bi mogao da se označi kao prelomni za loš ishod sezone, već da je u pitanju skup faktora koji su se vremenom nagomilali.