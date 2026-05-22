Crvena zvezda ispala je u polufinalu ABA lige od Partizana rezultatom 2:0, pa tako ni ove godine neće imati priliku ada se bori za regionalni trofej.

Nezadovoljstvo navijača je opravdano, pa je pokrenuta i tema oko eventualnog odlaska Saše Obradovića sa mesta trenera crveno-belih.

Povodom svega se oglasio Miško Ražnatović u izjavi za Sportal i otkrio šta se dešava:

Evo, samo da preciziramo, sad je 14.30 po grčkom, odnosno 13.30 po srpskom vremenu, apsolutno se ništa nije desilo. Dakle, nije bilo nikakve komunikacije između mene i kluba, tako da ti svi natpisi koje sam ja video su u ovom trenutku netačni. Da li će se nešto dešavati danas ili narednih dana, to ja ne mogu da znam, ali generalno – prvi korak bi bio verovatno da se razgovara sa Sašom i sa mnom. To se do sada nije desilo - poručio je Ražnatović za Sportal.