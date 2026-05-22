Lalatović je od 8. februara trener Novog Pazara, a na 14 utakmica u Superligi Srbije zabeležio je pet pobeda, četiri remija i pet poraza.

-Bila mi je velika čast, zadovoljstvo, privilegija da budem trener ovako velikog kluba kao što je Novi Pazar. Emocije su bile velike kada sam došao i emocije su se prepoznale između mene i Novog Pazara. Nisam ja ovde došao zbog Pere, Janka ili Marka, već isključivo zbog navijača Novog Pazara, zbog grada Novog Pazara, jer sam prepoznao ljubav prema meni kada sam bio trener nekih drugih klubova - rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

On je naveo da bi voleo da Novi Pazar nađe sponzore i da se ponovo bori za Evropu.

-Sada kada smo pričali o novom ugovoru, ja sam tražio ugovor kakav sam imao u Lučanima, ali Novi Pazar je klub sa možda najmanjim budžetom u ligi i nije mogao da mi ponudi takav ugovor. Želeo sam i da dovedemo neke igrače, poput Nikolića, Milosavljevića iz Niša, Kuveljića iz Spartaka. To su igrači koji traže možda neki veći novac, neki novac na ruke, što Novi Pazar ne može da ispoštuje - izjavio je Lalatović.

Iz Novog Pazara su na konferenciji za novinare naveli da je razlog rastanka to što klub nije mogao da ispoštuje finansijske zahteve Lalatovića i budžet od dva ili tri miliona evra.

-Nismo mogli da obećamo budžet koji bi garantovao borbu za Evropu. Moramo da nastavimo da poslujemo racionalno i domaćinski, kao što smo radili prošlih godina. Afirmisaćemo mlade igrače kojima Novi Pazar može da bude odskočna daska u karijeri. U sledeću sezonu ćemo ući sa 18 igrača iz ove sezone - rekao je generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović.

Novi Pazar se nalazi na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 52 boda, a sutra će gostovati Vojvodini u poslednjem kolu.