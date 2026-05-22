Italijanski novinar Pjetro Balzano Prota je tokom emisije Milan Express lansirao vest da je zagrebački Dinamo ponovo kontaktirao Luku Modrića u nameri da ga vrati u domovinu.

Ipak, prema njegovim saznanjima, plan legendarnog veziste je potpuno drugačiji i vezan je za ostanak na San Siru. Modrić želi da odradi još jednu sezonu u dresu Rosonera, ali pod jednim ključnim uslovom – da ekipa obezbedi plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

- Mogu da potvrdim da je Dinamo kontaktirao Modrića. Lukin plan je da provede još jednu godinu sa AC pod vođstvom Masimilijana Alegrija, ako se kvalifikuju za Ligu šampiona. Sjajno se proveo i impresioniran je Milanom i organizacijom u klubu.

Ovo nije prvi put da uprava Modrih pokušava da vrati svog nekadašnjeg đaka i kapitena. Više puta su opipavali puls, a poslednji ozbiljan juriš dogodio se početkom ove sezone. Modrić je tada ipak prelomio, izabrao odlazak na San Siro i napravio pun pogodak.