Prvo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku trebalo bi da bude Izraelac Mohamed Abu Fani koji trenutno brani boje mađarskog Ferencvaroša.

Tamošnji "M4 Sport" kontaktirao je menadžera iskusnog veziste Antonija Tevenina koji je pojasnio situaciju. Istakao je da igraču prija interesovanje Dejana Stankovića, njegovog bivšeg trenera u Budimpešti, ali i da igrač nije tražio da ide.

Takođe, ono što je bitno, istakao je da su stigle dve ponude od Crvene zvezde.

- Ferencvaroš je do sada dobio dve ponude od Crvene zvezde, ali nije prihvatio nijednu. Abu Fani ima još jednu godinu ugovora u Mađarskoj. Sada je plan da pričamo ponovo sa klubovima i nadam se da ćemo naći dogovor koji svima odgovara.

Dodaje mađarski portal i da je Zvezda prvo poslala ponudu od 500.000 evra, pa onda duplo veću od celih milion. Međutim, navodno Ferencvaroš traži dva miliona za igrača koji je ove sezone zabeležio četiri gola i 10 asistencija u svim takmičenjima.