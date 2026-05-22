Fudbalski klub Crvena zvezda bio je pred dogovorom transfera Daglasa Ovusua koji je bio pred transferom u česki Plzenj, ali...

Kako Poljaci javljaju, mladi ofanzivac iz Gane pao je lekarske preglede. Ipak, to ne zatvara priču oko njegovog prelaska. Ovo bi bio rekordan tranfer za Čehe koji bi trebalo da plate 3.300.000 evra uz još milion bonusa.

Kako prenosi tamošnji “iSport.cz”, Ovusu nije prošao lekarske preglede, te su u Viktoriji po svemu sudeći odustali od transfera.

- Da, istina je, igrač nije prošao lekarski pregled - poručio je izvor blizak češkom klubu za "eFotbal.cz".