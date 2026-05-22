Najveće iznenađenje predstavlja izostanak Kola Palmera. Zvezda Čelsija, čija se vrednost procenjuje na 110 miliona evra, iza sebe ima sezonu sa samo devet postignutih golova, što je Tuhelu bio dovoljan razlog da ga ostavi kod kuće.

Ništa manje šokantna nije ni odluka da se ne pozove Fil Foden (vrednost 80 miliona evra), koji je u dresu Mančester sitija imao bledu sezonu, kao ni Trent Aleksander-Arnold, koji se nakon prelaska u Real Madrid nije snašao u prepoznatljivoj formi.

Takođe, na spisku nema ni veterana Harija Megvajera, što verovatno znači i kraj njegove reprezentativne karijere, s obzirom na to da ga je Tuhel još u martu rangirao kao tek šesti izbor na poziciji štopera.

Ovo je kompletan spisak Engleske za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Džordan Pikford (Everton), Din Henderson (Kristal Palas), Džejms Traford (Mančester siti).

Odbrana: Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Džarel Kvansa (Bajer Leverkuzen), Džon Stouns (Mančester siti), Mark Gehi (Mančester siti), Den Bern (Njukasl), Niko O'Rajli (Mančester siti), Djed Spens (Totenhem), Tino Livramento (Njukasl).

Vezni red: Deklan Rajs (Arsenal), Eliot Anderson (Notingem Forest), Kobi Mejnu (Mančester junajted), Džordan Henderson (Brentford), Morgan Rodžers (Aston Vila), Džud Belingem (Real Madrid), Eberči Eze (Arsenal).

Napad: Hari Kejn (Bajern Minhen), Ajvan Toni (Al Ahli), Oli Votkins (Aston Vila), Bukajo Saka (Arsenal), Markus Rašford (Barselona), Entoni Gordon (Njukasl), Noni Madueke (Arsenal).

Engleska će svoju avanturu na Mundijalu započeti spektaklom protiv Hrvatske, koji je zakazan za 17. jun. U okviru grupne faze, protivnici Tuhelovim izabranicima biće još selekcije Gane i Paname.