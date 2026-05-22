Poznato je da su crveno-beli pikirali Krisa Džonsa iz Hapoela iz Tel Aviva kao primarnu metu, ali daleko da je on jedini na listi Crvene zvezde.

Naime, kako nezvanično saznaje MozzartSport, Zvezda se raspitala za usluge još jednog plejmejkera iz Izraela. U pitanju je Tamir Blat (29) iz Makabija. Organizator igre Makabija još od 2023. godine. Pre toga je igrao za Hapoel iz Tel Aviva i Jerusalima, igao je i za Holon, dve sezone za Albu iz Berlina.

Svojevremeno je bio proglašen za najboljeg mladog igrača FIBA Lige šampiona, osvajao je šampionate Nemačke i Izraela.

Ostaje da se vidi u kom pravcu će ići Zvezda, kao i da li Saša Obradović ostaje na klupi. Jedno je sigurno, biće ovo vruće leto...