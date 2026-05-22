Kodi Miler je iskreno govorio posle poraza.

-Partizan je igrao sjajno u oba meča i tokom čitave sezone protiv nas igraju na visokom nivou, tako da su definitivno zaslužili pobedu. Nemam ništa loše da kažem o tome. Mislim da smo mogli više da se borimo - počeo je Miler-Mekintajer priču za Meridian sport.

Nastavio je u istom ritmu.

-Svi su krivi. Prevashodno mi igrači, ali i ostali, uključujući i navijače. Bila je zaista teška utakmica i nije bio trenutak da se krene sa tim skandiranjima… Razumem frustraciju, pa ne mogu previše da pričam o tome. I oni su frustrirani, kao i mi, a ja ni ne znam kako je biti navijač, tako da ne mogu mnogo da kažem ni o tome.

Ponovo je Zvezda imala crne rupe, samo što ih je ovoga puta bilo previše.

-Cela sezona je bila ista priča. Moramo da se borimo 40 minuta, bez obzira na sve. Gubili smo 20 razlike i uspeli da se približimo. Sada smo imali minus 14 pred četvrtu četvrtinu, ali moraš stalno da veruješ da imaš šansu da pobediš, jer svašta može da se desi. Mislim da smo upravo to izgubili, jer kao da nismo verovali.

Pošto neće biti deo ekipe za završni turnir Meridianbet Košarkaške lige Srbije, Mekintajerova sezona je završena.

-Godina je bila zanimljiva. Veoma slična prošloj sezoni. Nije bilo tako dramatičnog pada kao prošle godine, ali bilo je nekih sličnosti. U svakom slučaju, veoma sam ponosan na ovaj tim. Borili smo se, bili tu negde… Taj jedan dodatni napor, jedan dodatni fokus u odbrani ili napadu, mnogo bi nam pomogao, ali nismo to uradili, tako da nažalost nismo ostvarili ciljeve.

Iza sebe ima veliki broj večitih derbija i vrlo dobro zna šta je potrebno kako bi se pobedio najveći rival.

-Ovde sam dve godine, a pre nekoliko godina bio sam na drugoj strani i shvatio da su ovakve utakmice samo pitanje ponosa i ega. Nije stvar u taktici i akcijama. Možda grešim, ali zato nikad neću biti trener, baš zbog ovakvih stvari. Mislim da su velike utakmice sve o egu i ponosu. Oni su odradili stvarno dobar posao razumevajući šta derbi znači i svaki put kad smo igrali protiv njih, želeli su da dokažu da su bolji tim. Nažalost, uspevali su u tome praktično cele sezone protiv nas.