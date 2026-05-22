Bio je izuzetno ljut, pa je imao i ružnu opasku za novinare.

Nije dopustio Saša Obradović da mu se postave pitanja, već je samo ustao i zaputio se ka izlazu iz novinarske sale. Međutim, to nije bilo sve, pošto je na kraju imao i zaista sramotnu prozivku za predstavnike medija dok je napuštao prostoriju.

- Nema pitanja, jeste došli da uživate ovde? - rekao je Saša Obradović i potom samo zatvorio vrata, ostavivši predstavnike medije u potpunom čudu prenosi "Telegraf".

Obradović je potpuno izgubio živce. Poraz ga je strašno pogodio i uopšte nije želeo da govori.

Sa konferencije je "pobegao", a očigledno da to nije bilo dovoljno, pa je morao i da udarni na novinare...

Zvezda je na kraju poražena, ispali su iz ABA lige i ostaje im samo KLS takmičenje.