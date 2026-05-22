Čima Moneke je jasno kritikovao trenera Zvezde Sašu Obradovića. Posle poraza i ispadanja od Partizana sve je otišlo baš daleko.

-Čini mi se da vam je jasno o čemu pričam. Nismo znali šta radimo ni u napadu ni u odbrani. Uvek smo igrali isto - izolacija i samo driblanje. Tako ne može da se igra košarka. O tome pričam još od decembra, još pre Partizana, Makabija, Bajerna, ne može tako. U nekim utakmicama smo imali dovoljno talenta da pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč sa Bolonjom koji smo dobili jedan razlike... Bili smo loši. Još tada sam pričao da imamo probleme - rekao je Moneke.

Na kraju, jasno je da u ekipi nešto ne štima, ali šta?!

-Mi nemamo identitet. Nekad možemo da odigramo dobro, nekad izgledamo loše. Ne znam... Moja sezona je završena, pokušaću da budem najbolji saigrač. Pokušaću da držim glavu gore, još jednom se izvinjavam igračima. Razumem ih, žao mi je. Na kraju, mislim da smo uradili i neke dobre stvari. Imali smo dobre momente. Ne kajem se što sam želeo Fajnal for, to je moj cilj. Želim to da ostvarim ovde", rekao je Moneke, koji je pod ugovorom i za sledeću sezonu.

Imao je poruku za navijače.

-Ja volim fudbal, vidim šta se dešava Real Madridu. Nešto smo uradili dobro, išli smo u dobrom smeru, postoje neke stvari koje samo moramo malo da popravimo i napravimo sledeći korak. Želim da postanem bolji tokom leta, da budem zdraviji. Nikad nisam propustio toliko utakmica, neke stvari su bile i nesrećne, ali želim da ostvarim svoje snove ovde. Želim da, kada se penzionišem, ova sezona bude ona za koju ću reći da smo nešto naučili. Želim da kažem da sam pomogao Zvezdi i da sam ovde postao bolji. Svi su frustrirani, ali možemo da napravimo velike stvari - rekao je Moneke.

Zvezdin igrač je čini se pogodio u centar... Nije tajna da se Saša Obradović tokom sezone najviše oslanjao na izolaciju i igru "jedan na jedan". Bilo je utakmica da je to prolazilo, ali... Bez jasnih akcija Zvezda nije mogla više od ovoga. Batler i Nvora su odlični igrači i sjajni strelci, ali... Sa loptom u rukama, i bez želje da se asistira, jako je teško dobiti vrhunske ekipe.