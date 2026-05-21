Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović burno je reagovao posle poraza svog tima od Partizana rezultatom 78:89 u drugoj utakmici polufinalne serije ABA lige.

Konferencija za medije nakon meča poprimila je nesvakidašnji tok, pošto strateg crveno-belih nije dozvolio novinarima da postave pitanja, već je odmah po dolasku u salu rekao jednu rečenicu, ustao i krenuo ka izlazu.

Prilikom napuštanja prostorije Obradović je imao propratni komentar koji se nije mogao čuti u televizijskom prenosu.

- Ma nema pitanja! Kakva pitanja... Došli ste ovde da uživate - poručio je trener Crvene zvezde prisutnim novinarima.

Košarkaši Zvezde su ove večeri pretrpeli jedan, a Saša Obradović dva poraza!

