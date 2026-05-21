Sastanak između prvog čoveka Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa i trenera Ergina Ataman je otkazan i neće se ni dogoditi, javlja SDNA.

Juče su se pojavile glasine o mogućem odlasku Ergina Atamana sa klupe "zelenih" usled neuspeha u plej-ofu Evrolige, te sastanku između turskog stratega i prvog čoveka kluba.

- Veoma sam razočaran što nismo uspeli da se kvalifikujemo za završni turnir. Naš novi cilj je da osvojimo grčko prvenstvo. Sve što se piše u medijima nisu ništa drugo do glasina i pokušaja da se potkopa naše jedinstvo i integritet. Sve je normalno - rekao je Ataman za TRG Spor.