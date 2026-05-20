Nakon što je okončana situacija u Izraelu i Hapoel Ber Ševa došao do trofeja, postalo je jasno ko će biti mogući rivali Crvene zvezde na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli startuju od druge runde i biće među povlašćenim ekipama što znači da bi mogli da igraju protiv sledećih ekipa:

Vikingur (Island)

Kairat (Kazahstan)

Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Riga (Letonija)

Ki Klaksvik (Farska ostrva)

Flora (Estonija)

Larne (Severna Irska)

Petrokub (Moldavija)

Nju Sejnts (Vels)

Arhus (Danska)

Tun (Švajcarska)

Mjalbi (Švedska)

Praktično, poslednja tri tima su i najnezgodnija. U pitanju su senzacije Danske, Švajcarske i Švedske, a jasno je da iz tih zemalja dolaze nezgodni rivali.

Žreb je zakazan za 17. jun, a prvi meč igra se 23. jula.