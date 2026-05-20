Alkaraz će nakon Rolan Garosa preskočiti i sezonu na travi, sve zbog povrede ručnog zgloba.

-Janik Siner nije tako briljantan kao Karlos Alkaraz, ali je dosledniji, ima sve - rekao je Nadal.

Nastavio je u istom ritmu.

-Niko nije srećan zbog povrede kolege, ali kad vaš rival ne učestvuje, srećni ste, to je normalno, bez Alkarasa svima se povećavaju šanse za titulu.

Siner deluje praktično nepobedivo.

-Derer, Berdih, Del Potro, Mari... Nikad nisu prestali da se bore u mečevima protiv Đokovića, Federera ili Nadala. Sada se to malo izgubilo. Sve je teže i teže pobediti Sinera, da imate priliku da ga dovedete u nevolju. Ono što Siner radi je izvanredno - ističe Nadal.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna.