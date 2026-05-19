Posebno se osvrnuo na polufinalni duel protiv Danila Medvedeva, koji je zbog kiše prekinut u momentu kada je Siner imao prednost, nakon čega je nastavak meča doneo potpuno drugačiji odnos snaga.

-Imao je i malo sreće - objašnjava finalista US opena iz 1997.

"Grčevi, prekid zbog kiše, odlaganje za sutradan… Da nije bilo ovog prekida, Medvedev je mogao da napravi najveće iznenađenje sezone posle pobede protiv Karlosa Alkarasa u polufinalu Indijan Velsa", rekao je Greg Rusedski.

Uprkos toj napomeni, Britanac naglašava da Sinerov trijumf ne može da se svede samo na okolnosti, već na nivo igre koji je pokazao u završnici turnira.

-Ono što je Janik uradio u Rimu neverovatno je. Jednostavno nezaustavljiv je - poručio je Rusedski.

Posebne pohvale uputio je i Danilu Medvedevu, ističući da ruski teniser ponovo pokazuje znakove povratka u vrhunsku formu i nivo koji ga je svojevremeno doveo do najvećih mečeva.

-Medvedev je mnogo napredovao, meč protiv Sinera je bio na nivou protiv Novaka Đokovića u Melburnu 2019, kada je sebe najavio u svetskom vrhu. Tada je bio odlučan da se toliko dobro fizički pripremi da može čak i sa Novakom da igra ravnopravno. A Novak je tada bio pravi monstrum u fizičkom smislu. Bio je rešen da može da izdrži i najduže poene – uveren je da su pred Medvedevim ponovo velika vremena - rekao je Rusedski.