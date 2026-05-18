Alehandro Davidovič Fokina savladao je kontroverznog Francuza na startu turnira u Hamburgu sa 6:4, 6:4.

Međutim, Španac je potpuno pao u drugi plan nakon ovog duela - a razlog je još jedan neverovatan postupak njegovog rivala.

Naime, Mute je u jednom momentu usred meča skinuo šorts i ostao samo u donjem vešu.

Ispad se desio nakon što je francuski teniser izgubio prvi poen u šestom gemu prvog seta u trenutku kada je

Fokina već imao prednost brejka.

I dalje nikome nije jasno kako je došao na ideju da ostane u gaćama.

Mute, koji se trenutno nalazi na 32. mestu ATP liste, u svojoj karijeri ima bezbroj ekscentričnih poteza. U Madridu je uzeo gutljaj kafe od jednog navijača. Na turniru u Argentini tražio je flašicu Pepsi kole. U Adelejdu je diskvalifikovan zbog vređanja sudije, a morao je da plati i kaznu od 10.000 dolara zbog tuče na mreži sa Adrianom Andrejevim tokom čelendžera u Orlea.