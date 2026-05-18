Francuski fudbaler napustio je teren u nedelju uveče u 27. minutu utakmice protiv Pariza (1:2), u poslednjem kolu francuskog šampionata. Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike rekao je posle utakmice da je mislio da je Dembele zamenjen zbog umora.

U današnjem saopštenju šampion Francuske naveo je da je fudbaler "izveden iz igre iz predostrožnosti".

Branilac trofeja Pari Sen Žermen igraće u finalu Lige šampiona protiv Arsenala 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti.

Dembele je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača ekipe, postigao je 21 gol i osvojio Zlatnu loptu. Ove sezone nije imao toliko uticaja, uglavnom zbog povreda koje su ga mučile u prvom delu sezone.



Ove sezone postigao je 10 golova i imao je sedam asistencija u 22 prvenstvene utakmice, pošto ga je trener ređe koristio u ligi.

Postigao je gol u revanšu polufinala Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena (1:1), a taj dvomeč Pari Sen Žermen dobio je ukupnim rezultatom 6:5, pa će se krajem meseca boriti za drugu uzastopnu titulu evropskog prvaka.