Kako se navodi na sajtu kluba, Flik je ugovor potpisao u prostorijama kluba u prisustvu predsednika Barselone Žoana Laporte, prvog potpredsednika Rafe Justea i sportskog direktora Deka.



- Ako je u svojoj prvoj sezoni Hansi Flik vratio nadu navijačima Barselone, u drugoj je potvrdio sve što je radio. Nemački trener je izgradio takmičarski tim veran klupskom identitetu, sposoban da dominira domaćom ligom i ponovo zauzme svoje mesto među evropskom elitom. Njegovim produženjem ugovora Barselona obezbeđuje kontinuitet trenera i projekta - poručio je španski klub.



Nemački trener je u dve sezone osvojio pet trofeja sa Barselonom, dve La lige, Kup i dva Superkupa Španije.