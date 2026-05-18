U četvrtfinalu ABA lige igrali su Crvena zvezda i Cedevita Olimpija, a pobedu su odneli crveno-beli i plasirali se u polufinale regionalnog takmičenja.

Nakon meča, trener Cedevita Olimpije, Zvezdan Mitrović, govorio je za klupski sajt i kritikovao suđenje na trećem, odlučujućem meču, koji se igrao u "Pioniru".

On je istakao da je "to bio poraz sporta", a odmah je usledilo i saopštenje Crvene zvezde pod naslovom "Zašto je naša zaslužena pobeda poraz sporta?"

Odjeci toga su prisutni i danas, pošto je Zvezdan Mitrović u razgovoru za Sport Klub Slovenija ponovo prokomentarisao pomenuto saopštenje Zvezde.

- Neću da širim dalje ovu priču. Rekao sam ono što svi znamo i ono što je bilo očigledno. Ne želim da se vraćam na ovu temu. Poruka za porukom. Ne zanimaju me ove gluposti, ali stojim iza svojih reči - rekao je Zvezdan Mitrović u razgovoru za Sport Klub Slovenija.

Istakao je da je njegov tim izvukao maksimum iz ove sezone u ABA ligi i Evropi.

- Imali smo mnogo problema sa povredama. I dalje možemo da budemo ponosni. Čak i danas me boli četvrtfinale Evrokupa protiv Burga. Jedan poen. Moglo je da se okrene i na drugu stranu. Tako se osvajaju titule. Ipak, kažem da je Burg zasluženo došao do konačnog trijumfa - podvukao je Mitrović.