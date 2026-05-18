U neizvesnoj i borbenoj utakmici crno-bele devojčice pokazale su karakter, kvalitet i šampionski mentalitet, potvrdivši da su bez premca najbolja generacija u Srbiji. Ekipa koju predvode treneri Nikola Dmitrović i Marko Popadić još jednom je demonstrirala talenat, zajedništvo i neverovatnu energiju koja ih je krasila tokom cele sezone.

Za MVP igračicu finalnog turnira proglašena je sjajna Lea Dolovac, a kapiten Nina Bodrožić je tokom celog prvenstva bila pravi lider svog tima.

Ovim trofejom pionirke Partizana kompletirale su nestvarnu sezonu u kojoj su osvojile sva takmičenja i turnire na kojima su učestvovale:

* šampionke regionalne WABA U15 lige

* šampionke Prvenstva Srbije (PŽLS)

* šampionke Beogradskog kupa

* šampionke Osmomartovskog turnira

* šampionke međunarodnog turnira „Vanja Voinova“ u Bugarskoj

Ovakav uspeh predstavlja jedan od najvećih rezultata mlađih kategorija u istoriji kluba i potvrdu da je pred Partizanom nova zlatna generacija.

Stabilizacijom kluba i jasnim sistemom rada, koji predvode predsednik Stevica Kujundžić, direktor Srbobran Filipović, sportska direktorka Bojana Janković, KŽK Partizan je postavio temelje budućnosti zasnovane na radu sa najmlađima i stvaranju sopstvenih igračica za seniorski tim.

Predsednik kluba Stevica Kujundžić nije krio emocije nakon osvajanja titule:

- Ponosan sam na ovu decu, njihov trud, rad, energiju i neverovatan timski duh i karakter koji su pokazivale tokom cele sezone. Ogromne zasluge pripadaju trenerima koji svakodnevno rade sa njima i grade prave sportske i ljudske vrednosti. Uprava kluba je uložila mnogo energije kako bismo deci obezbedili najbolje moguće uslove za razvoj. Naše košarkašice ne plaćaju članarinu, klub obezbeđuje kompletnu opremu, finansira putovanja i od ove sezone imamo i klupski autobus. Naš cilj je bio da pokažemo da vredi ulagati u najmlađe i graditi igračice koje će jednog dana postati stub seniorskog Partizana. Ova generacija je dokaz da smo na pravom putu.

Crno-bele pionirke su ovom sezonom ispisale istoriju i pokazale da budućnost Partizana pripada upravo njima.