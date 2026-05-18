To je konstanta, iza svega stoji vizija, gledanje ka horizontu, odnosno budućost industrije. Odavno je ova austrijska kompanija rešila da ona bude ta koja širi vidike i kreira budućnost.

Pred ovogodišnji Belgrade Future Gaming sajam u Beogradu (26. i 27. maj) NOVOMATIC je rešio da svojim predstavljanjem napravi svojevrstan omaž Balkanu, odnosno Srbiji i zemljama u okruženju koje su bitan deo ove uspešne priče. Sa novim proizvodima u duhu našeg regiona NOVOMATIC planira da dodatno osnaži lidersku poziciju na tržištima Jugoistočne Evrope.

Lider u proizvodnji i prodaji aparata za igre na sreću stiže u srpsku prestonicu u prepoznatljivim bojama, aludirajući na svoje dugogodišnje prisustvo na ovim prostorima.

Novi Impera Line™ HD Edition 10 – Balkan Special je namenjen ovdašnjem tržištu. Prepoznatljive igre, nepredvidivost i imperativ zabave upakovani u balkanski kolorit svakako će biti hit u hali 4 Beogradskog Sajma.

Kao i na svakom sajmu, NOVOMATIC štand ćete lako prepoznati, pratite gde ima najviše ljudi, odnosno gde je najveće interesovanje.

Ukratko, mnogo noviteta, premijera raskošnih proizvoda i pogled u budućnost gejming industrije.

Obavezno "skenirajte" i premijum postavku V.I.P. X™ serije kabineta, uključujući V.I.P. X Royal™ 1.85 i nagrađivani V.I.P. X Galaxy™ 2.65, koji će biti prvi put prikazani u Beogradu. Kombinacija poznatih igara, atraktivnih bonusa i dinamičnih funkcija predstavlja jedinstveni gaming koncept. NOVOMATIC se vodio idejom da bude više svega, akcije, uzbuđenja i interaktivnih mogućnosti za igrače.

Intenzitet iskustva je upotpunjen jackpot sistemom sa tri nivoa dobitaka, drugim rečima, isčekivanje i mogućnost dobitka dovedena je do maksimuma.

Portfolio čine i više naslova iz XTENSION LINK™ serije, uključujući verzije 2, 3, 4 i 5 koje su bile i ostale pravi hit u svetu.

Dizajnom oduševljava VISION LINK™ koji spaja koncept najmodernijeg dizajna i nezaboravnog igračkog iskustva.

Na to smo već navikli, postoji NOVOMATIC standard i ostali. Odavno kompanija u ovom delu biznisa pomera granice, postavlja obrasce izgleda, ali i nenadmašne igračke atmosfere.

Ponovimo još jednom - koncept uživanja u igri, vanredno gastronomsko iskustvo u AdmiralBet PUB-u i balkansko gostoprimstvo vas čekaju od 26. maja u sajamskom prostoru za koji slobodno možemo da kažemo da predstavlja izlet u budućnost!

