Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2027. eliminisavši u baražu favorizovanu Mađarsku.

U burnom dvomeču baraža, rukometaši Srbije ostvarili su veliku pobedu, jer su u Vespremu u nedelju uveče bili jači i od domaćina i od arbitara sa Islanda.

Posle utakmice, rukometaši selektora Raula Gonzalesa slavili su sa navijačima i pevali "Ja te volim, Srbijo". Neki među njima završili su i na šipci pred tribinom, da bi bili još bliži navijačima.

Žreb za Svetsko prvenstvo biće održan 10. juna u Minhenu.

