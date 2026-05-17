Potpuni haos odigrao se na utakmici poslednjeg kola francuske Lige 1 između Nanta i Tuluza, kada je došlo do prekida utakmice nakon svega 20 minuta igre kada su navijači domaćeg tima uleteli na teren besni zbog ispadanja u niži rang takmičenja!

Situacija je pretila da eskalira, pa su fudbaleri pobegli u svlačionicu, a navijači su "dominirali" na terenu. Sudija je momentalno prekinuo utakmicu zbog bezbednosti učesnika, a scene haosa su prikazane i u prenosu uživo.

Navijači su ubacili baklje na teren, a onda su se zaleteli na igrače, naravno, pre svega domaćeg tima. Na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju snimci pomenutog incidenta sa stadiona u Nantu.

Pošto nisu uspeli da sustignu fudbalere, huligani su počeli da se vraćaju ka tribini nakon što su slomili ogradu na jednoj od tribina. Tada se na licu mesta pojavila i francuska Žandarmerija, koja je pokušala da povrati red na tribinama. Dim je u tim momentima bio na sve strane zbog ubačenih pirotehničkih sredstava.