Fudbaler Mančester Junajteda Bruno Fernandeš stigao je danas do 20. asistencije u sezoni u pobedi kod kuće nad Notingem Forestom 3:2 i tako kolo pre kraja prvenstva izjednačio rekord Premijer lige.

Fernandeš je izjednačio rekord koji zajednički drže legende Arsenala i Mančester Sitija, Tijeri Anri i Kevin de Brujne, a imaće šansu i da ga obori sledeće nedelje na gostovanju Brajtonu.

Kapiten "crvenih đavola" je do 20. asistencije u sezoni u 76. minutu kad je posle njegovog dodavanja strelac bio Brajan Mbeumo.

Luk Šo je dao prvi gol na meču u 5. minutu, a izjednačio je Morati u 53. minutu. Mateus Kunja je vratio prednost domaćinu dva minuta kasnije. Posle opisanog gola Mbeuma, konačan rezultat postavio je Morgan Gibs-Vajt u 78. minutu.

Nikola Milenković je odigrao ceo meč za Notingem Forest.

Kolo pre kraja prvenstva "đavoli" su obezbedili treće mesto sa 68 bodova, "šumari" su 16. sa 43.