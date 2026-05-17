Mundijal počinje za manje od mesec dana, a čini se da već sada imamo neverovatnu priču koju će biti teško nadmašiti.

Naime, selektor Tunisa Sabri Lamuši je morao da skloni ofanzivca sa spiska, nakon što ga je njegov otac pozvao.

Navodno je otac Lui Ben Farhata pozvao selektora i rekao da je još uvek rano da njegov sin bude na Svetskom prvenstvu.

- Dobio sam poziv od oca Luija Ben Farhata jutros. Rekao mi je da je prerano da povedem njegovog sina na Svetsko prvenstvo i odbio je poziv. Bio sam šokiran. Zvao sam Luija, on se nije javio. Ponovo sam zvao njegovog oca, on mi tada nije odgovorio. To je nedostatak poštovanja - rekao je Lamuši.

Navodno, iza svega stoji želja osce da njegov sin zaigra za Nemačku, mada je već nastupao za A selekciju Tunisa i ne može da menja nacionalni tim.