Crveno-beli u ponedeljak gostuju najvećem rivalu u prvoj utakmici polufinala ABA lige. Serija se igra na dve pobede, a pobednik će u finalu igrati sa boljim iz okršaja između Dubaija i Budućnosti.

Odželej je istakao da njegov tim mora da pokaže reakciju nakon razočaravajuće eliminacije u Evroligi.

- Bilo je veoma teško. Razočarani smo, jer su naši ciljevi u Evroligi bili mnogo viši od onoga što smo ostvarili. Imali smo šansu da napravimo više ove sezone, ali i to je deo procesa učenja - rekao je Odželej u razgovoru za Meridian sport.

Nigerijac kaže da sezona još nije završena i da Zvezda i dalje može da ostvari veliki rezultat.

- Još imamo priliku da ovde uradimo nešto veliko. Ako želimo da izgradimo pobednički mentalitet, moramo da pobeđujemo i kada smo razočarani, kada se ne osećamo dobro – moramo da pronađemo energiju i način da dođemo do pobede.

Crveno-beli su, prema njegovim rečima, uhvatili pravi ritam u završnici sezone.

- Najvažnije je sada da budemo odmorni, puni energije i da zadržimo taj intenzitet. Sve je stvar mentalnog preokreta i to se jasno vidi kada igramo sa pravim pristupom.

Osvrnuo se i na treći meč protiv Zlatibora, koji vidi kao primer kako Zvezda treba da izgleda.

- Pokazali smo to u trećoj utakmici protiv Zlatibora, kada smo izašli na teren sa velikim intenzitetom i odigrali veoma dobro. Ako ne igramo na taj način, onda nismo dobar tim. Zato moramo stalno da budemo na tom nivou - rekao je Odželej.

Derbi sa Partizanom je na programu u ponedeljak od 20 časova.

- Ne mislim da nam je potrebna dodatna motivacija. Nije bitno ko je preko puta nas – moramo da izađemo na teren sa željom da ‘uništimo’ svakoga ko ne nosi naš dres. To je suština - zaključio je Odželej.