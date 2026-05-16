Ćavi Paskval bi mogao da napusti Barselonu mnogo brže nego što se to očekivalo.

Iskusni stručnjak je u novembru po drugi put preuzeo Katalonce, ali bi vrlo brzo moglo da dođe do rastanka pošto je nezadovoljan situacijom u klubu. Barselona nije ispunila njegove uslove i 53-godišnji trener ozbiljno razmatra mogućnost da plati otkup od 300.000 evra i iskoristi izlaznu klauzulu, dve godine pre isteka ugovora.

Paskval ne veruje Barseloni, što je dodatno pojačala informacija da Katalonci iza njegovih leđa pregovaraju sa trenerom Unikahe Ibonom Navarom, ukoliko on napusti klub.

Mundo Deportivo tvrdi da Katalonci sada žele da Paskval ode, kako bi se vratili strategiji razvijanja manje poznatih trenera poput Rođera Grimaua i Đoana Penjaroje. Time bi uštedeli novac od Penjarojinog ugovora koji bi preusmerili u dovođenje novih igrača.

Paskvalov sledeći klub bi mogao da bude Dubai. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u aprilu otpustio Juricu Golemca i na njegovo mesto doveo Aleksandra Sekulića. Sada je Paskval glavni kandidat da od leta postane novi trener kluba koji se takmiči u ABA ligi. Pored Dubaija, za čoveka koji je Barseloni doneo evropsku titulu 2010. godine su zainteresovani još i Panatianikos i Hapoel iz Tel Aviva.