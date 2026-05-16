Pričao je Nik Kalates da želi da ostane u Partizanu i naredne sezone, postojala je obostrana želja za nastavkom saradnje, ali…

Prema najnovijim informacijama iz Grčke, iskusni plejmejker je po svemu sudeći promenio ploču i očekuje se posle tekuće sezone promeni sredinu.

Kako prenosi Sport24, organizator igre Parnog valjka se dogovorio sa solunskim PAOK-om.

Prema njihovim saznanjima, dve strane su pronašle zajednički jezik i ugovorile dvogodišnju saradnju, prema kojoj bi Kalates trebalo da inkasira oko 900.000 evra po sezoni.