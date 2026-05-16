Burno veče je imao Janik Siner tokom meča polufinala Rima protiv Danila Medvedeva. Italijan je najpre povraćao na terenu, a zatim je tražio od sudije da se prekine meč zbog sve jače kiše, ali to nije sve.

Deluje da je prvi reket sveta imao napad panike. Tako barem tvrdi nekadašnja italijanska teniserka Flavija Peneta.

- Po mom mišljenju, delovalo je kao da Janik ima napad panike. Kao da nije mogao da diše. Uspeo je da se smiri. Prvi put mu se desilo na Australijan openu 2025. godine i tada nije znao kako da se izbori sa tim. Možda je sada uspeo da prepozna baš taj momenat - rekla je šampionka US opena iz 2015. godine.

Podsetimo, Siner je ubedljivo dobio prvi set rezultatom 6:2 i delovalo je da krupnim koracima grabi ka novom finalu. Ipak, Medvedev je uzvratio u drugom koji je dobio sa 7:5. U odlučujućem delu igre je Janik napravio brejk i poveo 4:2, a onda je nastao haos. Siner je na servis Rusa tražio od sudije Oreli Tort da hitno prekine meč zbog sve jače kiše, što je ona i učinila. U momentu prekida je Medvedev imao prednost na svom servisu i servirao je za gem, tako da će od tog poena meč da se nastavi danas, oko 15 časova. Pod uslovom da ne bude novih padavina.