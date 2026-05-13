Janik Siner igra na neverovatnom nivou ovog proleća. Italijanski teniser nije najbolje počeo sezonu pošto je u polufinalu Australijan opena izgubio od Novaka Đokovića, a zatim u četvrtfinalu Dohe od Jakuba Menšika.

Mnogi su sumnjali da je došlo do pada, ali je Siner sve demantovao blistavim izdanjima od marta. Redom je osvojio Indijan Vels, Majami, Monte Karlo i Madrid, a sada je u Rimu, gde će pokušati da podigne pehar i na petom masters turniru od početka godine.

Najbolji teniser svih vremena praktično nije imao pauzu ovog proleća, a sledi Rolan Garos. Drugi grend slem sezone počinje 24. juna i traje do sedmog juna. Siner će u Parizu pokušati da dođe do titule čime bi kompletirao karijerni grend slem, a put će mu biti znatno olakšan jer u Bulunjskoj šumi neće biti branioca titule Karlosa Alkaraza, koji se povukao zbog povrede zgloba desne ruke.

Nakon Rolan Garosa će Siner konačno na odmor. To je potvrdio njegov trener Daren Kejhil.

- Janik će posle Rolan Garosa uzeti mali odmor, a potom krenuti sa treninzima na travi bez pripremnih turnira. U London će stići oko deset dana pre početka grend slema, a moguće je da odigra egzibicioni meč - rekao je Kejhil.

Vimbldon počinje 29. juna, a Siner brani titulu.