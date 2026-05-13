Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić prvi put se javno oglasio povodom tuče na drugoj utakmici četvrtfinale serije KLS-a protiv Zlatibora.

Iskusni krilni igrač se sukobio sa Matejom Čibejom iz protivničke ekipe.

U intervjuu za Meridijan Sport, Kalinić je istakao da želi ta da priča ostane iza njega i ne bi voleo da je otvara nakon što se sve već smirilo.

- To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo. Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi - uvek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je - rekao je Kalinić.

Zvezda je sinoć izgubila od Cedevita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Imali su crveno-beli 21 poen prednosti u Ljubljani, ali su na kraju poraženi i moraće da igraju majstoricu u Beogradu.

- Očigledno je da smo igrali dobro do određenog momenta, imali smo čak i preko 20 poena razlike, ali onda nismo kvalitetno odreagovali na njihov pritisak i povećanu agresivnost. Imamo treću utakmicu u Beogradu i nadamo se da ćemo odgovoriti kako treba i proći u polufinale - istakao je Kalinić.