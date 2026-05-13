Američki košarkaš Kajlan Bosvel, koji je u minuloj sezoni nosio dres Ilionisa, kluba iz svog rodnog grada, imao je zanimljivu situaciju na snimanju pred NBA draf. Nakon što ga je novinarka upitala da li audio tehničar liči na Nikolu Jokića, najpre se nasmejao, pa tek onda dao odgovor.

-Pogledaj iza. Da li ti se čini da liči na Nikolu Jokića - upitala je novinarka budućeg NBA igrača. Bosvel se potom malo pomakao, pa se dobro zagledao u audio tehničara, kad je shvatio. Nije mogao ništa drugo da kaže do: "Da, liči. Smešno je", rekao je i počeo da se smeje.

I audio tehničar je bio dobre volje, pa se pridružio razgovoru, a onda su se košarkaš Ilionisa i on pozdravili u znak zanimljivog razgovora. Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a komentari su bili raznoliki, a navijači su se uglavnom usaglašavali da trostruki MVP i kamerman veoma liče.

Ovaj čovek baš liči na Jokića...