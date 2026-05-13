Vembanjama je prethodne noći predvodio San Antonio do pobede nad Minesotom 126:97 i tako je njegova ekipa povela 3:2 u seriji i sada odlazi u Mineapolis na "meč istine".

Na kraju, Vembanjama je meč završio sa 27 poena, 17 skokova i pet asistencija, za samo 33 minuta na parketu. Uz njega je imao pomoć Džonsona sa 21 poenom, Foks je dao 18, Kesl 17 poena, dok su Harper i Vasel imali po 12.

Što se tiče Minesote, predvodio ju je Edvards sa 20 poena, dok su Mekdenijels i Rendl dali po 17.

- Bio sam svež, osećao sam se dobro. Iskreno, teško je reći. Bila je to samo 5. utakmica. Očigledno ću biti uzbuđen (i) imati leptiriće u stopi. Dakle, uzbuđenje nije nešto abnormalno u ovoj fazi plej-ofa - rekao je Vembanjama.

Vembanjama se vratio nakon što je isključen početkom druge četvrtine utakmice u kojoj je Minesota pobedila rezultatom 114-109 u nedelju tokom 4. utakmice u Mineapolisu. Vembanjama je dobio nespornu grešku broj 2 nakon što je laktom udario Naza Rida u grlo.

Vembanjama je šutirao 6 od 8 iz igre i 2 od 3 trojke, postigavši 18 poena u prvoj četvrtini.

- Mislim da je za nas izuzetno važno kako počinjemo utakmicu, jer to postavlja ton. Sada je izazov da to radimo 48 minuta - rekao je Vembanjama.