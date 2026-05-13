Nikola Kalinić oglasio se prvi put od incidenta u Čajetini kada je dva puta pesnicom udario Mateja Čibeja iz redova Zlatibora, zbog čega je suspendovan na dve utakmice.

-To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo - rekao je Nikola Kalinić za Meridijan.

Nastavio je u istom ritmu.

-Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi - uvek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je - poručio je Kalinić koji je taj incident ostavio iza sebe.

Kalinić je svestan problema koji su bili vidljivi protiv Zmajeva, kao i momenata koji treba da budu putokaz za dalje.

-Generalno igramo dobro na mahove, a protiv Cedevita Olimpije nismo odreagovali na kriterijum koji je postavljen. Očigledno je da su nas ubili defanzivni skokovi, pošto su nam napravili velike probleme u tom segmentu igre i tako dolazili do poena iz druge šanse. O tome moramo da mislimo i da to što pre popravimo. Nadam se boljoj igri u narednom periodu.

Iako je sezona ušla u turbulentnu fazu i Zvezda često kao da menja svoja lica, trofejni košarkaš uveren je da aktuelna ekipa sa Malog Kalemegdana može da dopuni vitrine u prostorijama kluba.

-Mislim da imamo snage i kvaliteta da dobro završimo sezonu. Natempirali smo se dobro, kvalitetno trenirali u poslednjem periodu, a šta će biti – saznaćemo vrlo brzo - zaključio je Nikola Kalinić.