Kalinić će zbog incidenta u Čajetini na meču sa Zlatiborom biti sigurno kažnjen, a zvaničnu potvrdu ove informacije Košarkaška liga Srbije (KLS) trebalo bi da objavi u narednih nekoliko sati.

Podsećamo, duel u Čajetini je obeležio veliki incident, kada je došlo je do tuče između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, kada je košarkaš Zvezde pesnicama udario Slovenca.

Bilo je prekida, isključenja i ogromne tenzije na parketu, a sve to se kasnije prenelo i na tribine, kada je Kalinić sukob nastavio sa navijačima posle meča.

To znači da će Kalinić propustiti naredna dva meča, jedan u četvrtfinalu, koji se igra u nedelju 3. maja i drugi u eventualnom polufinalu i to znači da će na raspolaganju Saši Obradoviću biti i u potencijalnom finalu KLS.