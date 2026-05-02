Košarkaši Zlatibora savladali su Crvenu zvezdu u drugoj utakmici četvrtfinala Superlige Srbije (94:89), a pobedu su proslavili u svlačionici uz uvredljivu pesmu na račun crveno-belih.

U svlačionici Zlatibora pevala se uvredljiva pesma crveno-belima "s***j Zvezdo".

Pored pesme, ono što se moglo primetiti jeste i da se na zidu na jednom mestu nalazi i slika nedavno preminulog legendarnog trenera Partizana, Duška Vujoševića.

Meč je bio prepun tenzije, a sve je kulminiralo kada su se u klinču našli Nikola Kalinić i Matej Čibej.

Majstorica je na programu u nedelju od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.